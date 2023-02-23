В стратосферу на воздушном шаре: японская компания обещает прорыв

Этот воздушный шар, возможно, скоро будет отправлять пассажиров в стратосферу. Одна японская компания планирует составить конкуренцию..

[Киэсукэ Ивая, глава IWAYA INC]:

«Мы стремимся сделать возможными путешествия в космос на воздушных шарах. И мы очень близки к тому, чтобы это сделать. Если получится, то в этой области произойдёт демократизация».

Этот воздушный шар, возможно, скоро будет отправлять пассажиров в стратосферу. Одна японская компания планирует составить конкуренцию таким гигантам, как Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX, и выйти на космический туристический рынок.

Путешествие в одной из капсул не потребует ни длительной подготовки, ни высокой цены на билет.

[Киэсукэ Ивая, глава IWAYA INC]:

«Мы считаем, что в будущем цена может упасть до одного миллиона иен (7400 долларов США). Но для достижения этого требуется много времени, может быть, ещё лет десять».

Компания, базирующаяся на севере Японии, работает над проектом с 2012 года.

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Она разрабатывает герметичную двухместную кабину, которую и поднимает воздушный шар. Аппарат сможет достичь высоты в 25 километров. Это примерно середина стратосферы, где виден округлый изгиб нашей планеты.

Хотя пассажиры не будут находиться в открытом космосе, они будут выше, чем летит реактивный самолет.

Воздушный шар будут запускать из порта на острове Хоккайдо. На 25 километров он поднимется примерно за два часа. Потом один час можно будет наслаждаться видом и ещё час спускаться на Землю.

Пластиковая кабина имеет диаметр полтора метра и несколько больших окон.

Заявки на билеты уже принимают. Их можно будет подать до конца августа.

Имена первых пяти пассажиров объявят в октябре. А через несколько дней после этого начнутся старты. Конечно, если погода будет лётной.

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