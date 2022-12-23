Аппарат InSight завершил миссию на Марсе, проработав 4 года

Посадочный аппарат InSight завершил свою миссию на Марсе. Зонд больше не работает из-за толстого слоя пыли..

Посадочный аппарат InSight завершил свою миссию на Марсе. Зонд больше не работает из-за толстого слоя пыли на солнечных панелях. Проект был частью программы НАСА «Дискавери».

InSight приземлился на Марсе в 2018 году. Он оборудован двумя камерами и тремя инструментами. Первый – это сейсмометр французского производства. За четыре года он зафиксировал более 1300 марсотрясений. Самое мощное было магнитудой 4,7.

Второй инструмент – это зонд для измерения теплового потока над поверхностью Марса, сделанный немецкими специалистами. По планам, он должен был пробурить скважину глубиной пять метров, но смог углубиться только на 50 сантиметров. Два года назад прибор объявили нерабочим.

Третий инструмент предназначен для высокоточного измерения колебаний Марса под воздействием Солнца. Эксперимент подготовили сотрудники НАСА.

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В ходе миссии InSight удалось определить основные границы раздела слоёв Марса, составить детальную схему подповерхностных слоёв, оценить размеры ядра планеты, выявить сезонность марсотрясений и связать некоторые из них с падением крупных метеоритов.

Аппарат должен был проработать два года, но продержался вдвое дольше.

Сейчас на Марсе остаётся аппарат «Кьюриосити». Он приземлился на Красной планете десять лет назад, для изучения кратера Гейла. Также в начале прошлого года туда прибыл марсоход «Персеверанс», который обследует другой кратер – Езеро.

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