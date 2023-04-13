Впервые за 30 лет в Таиланде вывели редкого ушастого грифа

Редчайшую птицу удалось вывести тайским специалистам. Это индийский ушастый гриф. Птенец вылупился в зоопарке на северо-востоке..
Дата загрузки: 2023-04-13
Исчезающий вид пытались вывести с 2005 года. Однако живущие в неволе хищные пернатые потомства не давали.
[Аттапон Срихайрун, глава Организации зоологических парков Таиланда]:
«После многих лет попыток родился ушастый гриф. Учёные теперь знают, как разводить этих птиц, знают, какие им нужны условия».
Ушастые грифы обитают в Азии. Но их осталось крайне мало. Эти птицы питаются падалью, в том числе тушами умершего скота, в мясе которого могут содержаться остатки лекарств. При этом некоторые лекарственные средства для хищных птиц ядовиты. Это и стало причиной быстрого сокращения численности ушастых грифов.
Тайские специалисты хотят вырастить как можно больше птенцов и выпустить их в дикую природу.
Ушастые грифы водятся в лиственных лесах, редколесьях, предгорьях и долинах рек.
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