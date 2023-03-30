3D-принтер, печатающий прямо внутри тела человека, поможет удалять раковые опухоли

Этот подвижный хоботок – на самом деле высокотехнологичный принтер, который сможет печатать прямо внутри человеческого тела...
Дата загрузки: 2023-03-30
3D-печать производят с помощью биоматериала. Это позволит восстанавливать повреждённые органы или сосуды. При этом в ход идут живые клетки.
Сегодня биоматериалы создают за пределами тела. Потом с помощью операции помещают их внутрь. Но это устройство устранит все риски и позволит удалять раковые опухоли более эффективно.
[Тхань Нёзо, директор университета]:
«Мы разработали новый тип мягкого 3D-принтера, который может доставлять многослойные биоматериалы внутрь человеческого тела. Эту технологию можно также использовать как эндоскопический прибор, который поможет удалять раковые опухоли внутри тела, например в толстой кишке или кишечнике».
Директор университета отмечает, что на сегодняшний день пока нет доступной технологии, которая могла бы производить 3D-печать внутри тела. Некоторые устройства позволяют работать на поверхности кожи. Но их делают из твёрдых материалов. Они недостаточно гибкие, чтобы их можно было помещать внутрь.
И даже, если напечатать биоматериал, то есть много опасностей.
[Тхань Нёзо, директор университета]:
«Нужно разрезать тело, потом произвести имплантацию. Но есть большой риск заражения, потери крови».
Благодаря этому устройству можно будет не только удалить опухоль, но затем напечатать биоматериал, чтобы ускорить процесс выздоровления.
[Тхань Нёзо, директор университета]:
«Мягкие роботы очень хорошо подходят для работы с человеческим телом, потому что они в основном сделаны из силиконового эластомера и поэтому могут обеспечить безопасное взаимодействие с организмом. Это означает, что они могут поместиться в любую область внутри человеческого тела».
Самый маленький прототип – диаметром 11-13 миллиметров. Примерно как коммерческий эндоскоп. Но в будущем его можно будет сделать ещё меньше.
Ожидается, что выпускать такие устройства начнут через 5-7 лет.
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