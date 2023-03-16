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Телеканал NTD

«Щенячий автобус» каждый день собирает пассажиров

«Щенячий автобус» каждый день собирает пассажиров
«Щенячий автобус» каждый день собирает пассажиров

Супруги Ли и Мо Томпсон живут на Аляске и занимаются выгулом и дрессировкой собак. Они придумали практичное решение для выгула своих питомцев.

Супруги используют «щенячий автобус», чтобы доехать до места прогулки. У каждого четвероногого пассажира есть своё место и ремень безопасности. Сиденье им выбирают с учётом возраста, характера и поведения.

Например, пожилых собак сажают на передние сиденья, а молодых – в уголке сзади. Там щенки обычно играют и вылизывают друг друга.

Собаки-пассажиры прошли дрессировку на послушание. Они спокойно сидят, пока не доедут до места назначения. За это получают угощения. В салоне автобуса 12 собак. Прогулки без поводка им устраивают три раза в день.

Обычно Мо и Ли приветствуют садящихся в автобус собак через громкую связь. Они спокойно заходят, обнюхивая друг друга, словно здороваясь. Смотрите видео.

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