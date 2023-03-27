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Телеканал NTD

Какого кота взяла из приюта 101-летняя бабушка

Какого кота взяла из приюта 101-летняя бабушка
Какого кота взяла из приюта 101-летняя бабушка

У 101-летней бабушки Пенни умер кот, поэтому она решила завести другого домашнего питомца. Родственники бабушка отправили заявку в приют для животных в американском штате Северная Каролина. Нужен был не очень молодой кот.

В это время в приюте уже месяц жил 19-летний кот Гас. Хозяин сдал кота в приют, поскольку не мог о нём заботиться. Сотрудники приюта даже не надеялись найти такому пожилому коту нового владельца. Но именно Гас и приглянулся Пенни.


«Мы от всего сердца рады этому событию. Наш 19-летний прадедушка (по человеческим меркам ему 133 года) живёт в доме, его хозяйке 101 год», – сообщили на своём сайте сотрудники приюта.

Бабушка Пенни и кот Гас сразу подружились. Кот уже освоился в новом доме. Одно из его любимых занятий – наблюдать через окно за белками.

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