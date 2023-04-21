fb pixel
Телеканал NTD

Трогательный момент: как стадо слонов встречает слонёнка-сироту

Трогательный момент: как стадо слонов встречает слонёнка-сироту
Трогательный момент: как стадо слонов встречает слонёнка-сироту

Слонёнка Док Геу в возрасте полутора лет привезли из Лаоса в таиландский заповедник Elephant Nature Park. Сотрудники парка планировали познакомить его с семьёй слонов.

Малыш осиротел, когда ему было всего четыре месяца. Его выходили в лаосском Центре сохранения слонов. На новом месте слонёнка поместили в вольер. Слоны, услышав его крики, собрались вместе и быстро направились к нему.

Животные просовывали хоботы между решётками вольера и нежно прикасались к Док Геу. В ответ малыш тянулся к ним хоботом, как бы говоря «привет» новой семье. Он успокоился и сразу повеселел.


Малыш быстро привык к новому дому. Он полюбил играть с песком. Сотрудники центра считают, что благодаря новой семье слонов, он вырастит здоровым и счастливым. Смотрите видео.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...