Трогательный момент: как стадо слонов встречает слонёнка-сироту

Слонёнка Док Геу в возрасте полутора лет привезли из Лаоса в таиландский заповедник Elephant Nature Park. Сотрудники парка планировали познакомить его с семьёй слонов.



Малыш осиротел, когда ему было всего четыре месяца. Его выходили в лаосском Центре сохранения слонов. На новом месте слонёнка поместили в вольер. Слоны, услышав его крики, собрались вместе и быстро направились к нему.



Животные просовывали хоботы между решётками вольера и нежно прикасались к Док Геу. В ответ малыш тянулся к ним хоботом, как бы говоря «привет» новой семье. Он успокоился и сразу повеселел.





Малыш быстро привык к новому дому. Он полюбил играть с песком. Сотрудники центра считают, что благодаря новой семье слонов, он вырастит здоровым и счастливым. Смотрите видео.

