Оптовые цены на яйца в США начали снижаться. Однако потребители вряд ли это ощутят, по меньшей..

Оптовые цены на яйца в США уже снижаются, но потребители пока этого не заметили

Оптовые цены на яйца в США начали снижаться. Однако потребители вряд ли это ощутят, по меньшей мере, ещё несколько недель. Об этом заявил крупный поставщик яиц из Калифорнии.

В декабре наблюдался значительный рост цен. Так, согласно данным индекса потребительских цен Бюро статистики, яйца подорожали на 60% по сравнению с прошлым годом.

[Брайан Москогири, представитель компании-поставщика]:

«Оптовые цены уже корректируются. На самом деле они упали примерно на 30% или больше по сравнению с этими историческими максимумами. Мы также видим, что цены снизились на пару долларов и на другие категории товаров. Как только продавцы подстроятся, потребителям должно стать легче».

Цены на яйца зависят от множества факторов. Так, одним из главных стало сокращение поставок из Восточной Европы. Это сыграло роль в мировом кризисе цен на продовольствие, а также увеличило производственные затраты. Но есть и другие факторы, которые добавляют неопределённости.

[Брайан Москогири, представитель компании-поставщика]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы говорим об одной из самых страшных вспышек птичьего гриппа, которые мы когда-либо видели в этой стране. Мы потеряли около 43 миллионов кур-несушек».

По данным Министерства сельского хозяйства США, с начала 2022 года, в основном в марте и апреле, умерло или было забито почти 58 миллионов цыплят и индеек.

Предыдущая крупнейшая вспышка в 2015 году унесла более 50,5 миллионов птичьих жизней.

Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы будут пристально следить за тем, как поведёт себя рынок. Так, в преддверии Пасхи в США будет наблюдаться новый рост спроса на яйца.

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