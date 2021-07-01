Российские эксперты – о цигун Фалунь Дафа: экстремизма не усмотрели

Фалунь Дафа, или Фалуньгун – медитативная практика, зародившаяся в Китае. Пользу для здоровья отмечают около 100..

Фалунь Дафа, или Фалуньгун – медитативная практика, зародившаяся в Китае. Пользу для здоровья отмечают около 100 миллионов занимающихся в разных уголках мира – от Австралии до Азии и Европы.

В России же региональную организацию Фалуньгун прокуратура Хакасии обвиняет в экстремизме. Ряд экспертов ознакомились с текстами учения и признаков экстремизма в нём не нашли. Они видят проблему в размытых формулировках самого антиэкстремистского законодательства.

[Александр Верховский, член Совета по правам человека при Президенте]:

«Это ложная интерпретация со стороны правоохранительных органов… Мы смотрели действительно текст и не обнаружили ничего, что соответствовало бы определению экстремистской деятельности». [Дмитрий Дубровский, историк, специалист по судебным экспертизам]:

«Как правило, у нас суд очень плохо читает исходные тексты или не читает совсем. Я бы это назвал религиозно-философским трактатом. Я не вижу в нём, разумеется, ничего опасного, и ничего опасного там быть не может». [Наталия Евдокимова, член Совета по правам человека при Президенте]:

«Из любого источника, абстрагируясь от самого текста, можно вытащить те цитаты, которые признать экстремистскими. Из любого источника: из “Войны и мира” Толстого, ну уж про Достоевского вообще не говорю».

Фалунь Дафа включает медитативные упражнения и учение, основанное на принципах Истина, Доброта и Терпение. Религиоведы России относят его к мировоззренческим системам, способствующим здоровому образу жизни.

[Екатерина Элбакян, религиовед]:

«Автор подчёркивает непременную нравственную составляющую, которой даёт приоритет… Это общечеловеческие нормы нравственности: быть нравственным, добрым, терпеливым, не быть завистливым и так далее, то есть всё то, что в принципе соответствует тому, что сегодня в современной России называется традиционными ценностями». [Михаил Смирнов, религиовед и социолог]:

«Любое учение, которое адресовано к развитию человека, – это гуманистическое учение… Если учение постулирует идеи человека как ценности и концентрируется на человеческом достоинстве и развитии, если учение постулирует идеи гармонии между людьми, людьми и окружающей средой – это такое, мне кажется, нормальное состояние человеческой жизни».

Причиной непростого положения Фалунь Дафа в России эксперты называют влияние со стороны властей коммунистического Китая. Там с 1999 года это движение репрессируют.

Подавление началось после того, как в 90-х годах практика Фалунь Дафа стала в Китае очень популярной. Тогда ей занимались около 100 миллионов китайцев. При этом в компартии состояло всего 60 миллионов граждан страны – то есть значительно меньше.

[Александр Верховский, член Совета по правам человека при президенте РФ]:

«Очень похоже, что это сделано из любезности как раз китайским властям… Конечно, эти объяснения никогда не предъявляются в развёрнутом виде, потому что это дипломатия. Она всегда скрытна». [Дмитрий Дубровский, историк и специалист по судебным экспертизам]:

«Они всё больше и больше используют государство, к сожалению, к сведению своих идеологических счётов… Я полагаю, что это авторитарная практика, просто основанная на том, что любое религиозное, культурное разнообразие просто преследуется. Вот и всё». [Наталия Евдокимова, правозащитник и член СПЧ]:

«Любая тоталитарная партия не приемлет ничего свободомыслящего. Ничего, что рядом двигалось бы. В том числе и Фалуньгун – тем более, он стал охватывать очень широкие массы. Значит, надо бороться. Борются они, правда, самым жесточайшим образом – вплоть до лагерей, изъятия органов. И это доказано на международном уровне».

В России Фалунь Дафа занимаются в нескольких десятках городов – от Краснодара до Владивостока. Многие практикуют уже около 20 лет.

8 июля в Кемерово состоится суд, на котором россияне, занимающиеся этой практикой, намерены опровергнуть обвинения в экстремизме.

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