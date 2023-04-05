В Австралии уникальные тренировки помогают детям-аутистам научиться плавать

Сыновья австралийца Стивена Блейка смело прыгают в воду. А ещё недавно у одного из них плавание..

Сыновья австралийца Стивена Блейка смело прыгают в воду. А ещё недавно у одного из них плавание вызывало только ужас, а тренировки в бассейне превращались в кошмар. Мальчик страдает аутизмом.

Но в этом бассейне в Канберре уроки плавания не похожи на другие. Здесь мало детей, и к каждому ребёнку приставлен тренер с медицинским образованием.

[Стивен Блейк, отец мальчика с аутизмом]:

«Здесь сыну проще сосредоточиться, поскольку меньше отвлекающих факторов. Так что он может по-настоящему наслаждаться плаванием, не волнуясь из-за того, что происходит вокруг».

У дочери Стива аутизм, тревожность и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Благодаря тренировкам она перестала бояться воды. Окрепла и её психика.

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[Стив, отец девочки с аутизмом]:

«Она стала уделять больше внимания урокам в школе и лучше писать. У неё теперь намного больше уверенности в себе благодаря этой программе».

Программу запустила в прошлом году Кэрол Дженнингс, у которой дети также не могли учиться на обычных уроках плавания.

[Кэрол Дженнингс, автор программы по обучению плаванию]:

«За год у нас выросла довольно большая очередь из тех, кто ждёт свободного места для занятий. Думаю, это настоящее свидетельство того, что именно нужно людям, которые ищут уникальные методы обучения детей».

Все дети, участвующие в программе, с нетерпением ждут тренировок. Родители отмечают, что у них даже улучшился аппетит. Ну а самое главное – они перестали бояться воды.

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