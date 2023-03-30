В Чили зафиксировали первый в стране случай птичьего гриппа у человека. Его выявили у жителя северного..

В Чили впервые выявили первый случай птичьего гриппа у человека

В Чили зафиксировали первый в стране случай птичьего гриппа у человека. Его выявили у жителя северного региона. Министр здравоохранения отметила, что это мужчина 53 лет, у которого сначала обнаружили тяжёлую форму пневмонии. [Химена Агилера, министр здравоохранения Чили]:«Обычно мы определяем возбудителя, которым в данном случае был грипп. Классифицировать вирус было невозможно. Больного отправили в Институт общественного здравоохранения, где выявили вирус H5, то есть птичий грипп».

В настоящее время министерство пытается определить, что стало причиной заражения, а также выявить всех людей, с которыми контактировал заболевший.

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[Химена Агилера, министр здравоохранения Чили]:«Этот человек в стабильном состоянии. Он госпитализирован. Одновременно на место отправили команды, чтобы выявить источник вируса».

В Чили начали выявлять случаи птичьего гриппа H5N1 среди диких животных в конце прошлого года.

А недавно инфицированных животных стали находить на промышленных фермах. Это заставило правительство остановить экспорт птицы.

Случаи заражения также выявили на частных фермах в Аргентине. При этом Бразилии, крупнейшего в мире экспортёра мяса птицы, эта проблема пока не коснулась.

Чилийские органы здравоохранения подтверждают, что вирус может передаваться от птиц или морских млекопитающих человеку. Но случаев передачи H5N1 от человека человеку в стране пока не фиксировали.

Впрочем, первый такой случай ранее в этом году подтвердили в Эквадоре. Птичий грипп передался от взрослого заболевшего девятилетней девочке.

Международные организации здравоохранения говорят, что такой вид передачи в широких масштабах маловероятен. Однако производители вакцин уже заготавливают препараты от птичьего гриппа для людей.

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