Автобус упал в озеро в Турции

Это кадры из Турции. Водитель автобуса теряет управление, и он попадает в воду. Камеры видеонаблюдения сняли..
Дата загрузки: 2023-01-27
Камеры видеонаблюдения сняли этот инцидент с разных точек.
Действие происходит в городе Малатья на востоке Турции. Автобус муниципальный. Его маршрут лежит через водохранилище Каракая.
Водитель ведёт его на паром, но неожиданно на скорости влетает в озеро с небольшого обрыва.
В салоне находится семь человек. Благо, в этом месте озера неглубоко, и вода не заполняет салон до крыши. Все пассажиры и водитель смогли выбраться.
Губернатор Малатьи позже сообщил, что в результате этого ДТП погибших нет. Трое пассажиров госпитализированы с травмами, неопасными для жизни.
Напомним, три недели назад ДТП с участием автобуса произошло в Турции в городе Диярбакыр. Машина перевернулась. Тогда погибло пять человек, включая ребёнка.
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