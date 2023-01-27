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Телеканал NTD

Автобус упал в озеро в Турции

Автобус упал в озеро в Турции

Это кадры из Турции. Водитель автобуса теряет управление, и он попадает в воду. Камеры видеонаблюдения сняли..

Дата загрузки: 2023-01-27

Автобус упал в озеро в Турции
Это кадры из Турции. Водитель автобуса теряет управление, и он попадает в воду.

Камеры видеонаблюдения сняли этот инцидент с разных точек.

Действие происходит в городе Малатья на востоке Турции. Автобус муниципальный. Его маршрут лежит через водохранилище Каракая.

Водитель ведёт его на паром, но неожиданно на скорости влетает в озеро с небольшого обрыва.

В салоне находится семь человек. Благо, в этом месте озера неглубоко, и вода не заполняет салон до крыши. Все пассажиры и водитель смогли выбраться.

Губернатор Малатьи позже сообщил, что в результате этого ДТП погибших нет. Трое пассажиров госпитализированы с травмами, неопасными для жизни.

Напомним, три недели назад ДТП с участием автобуса произошло в Турции в городе Диярбакыр. Машина перевернулась. Тогда погибло пять человек, включая ребёнка.
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