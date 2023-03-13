Сотни мигрантов атаковали границу, пытаясь прорваться в США

Сотни мигрантов прорвались через мексиканские кордоны, надеясь попасть в США. Их остановили американские правоохранители. Проход заблокировали..

Сотни мигрантов прорвались через мексиканские кордоны, надеясь попасть в США. Их остановили американские правоохранители. Проход заблокировали колючей проволокой и барьерами. Инцидент произошёл в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес.

Большинство мигрантов – венесуэльцы. Некоторые – с детьми. Мигранты говорят, что устали ждать, а мобильное приложение пограничной службы США работает плохо.

Программа CBP One предназначена для регистрации просителей убежища. В приложение нужно загрузить фотографии и документы. После этого пользователь получает уведомление о записи на приём и о том, где ему можно пересечь границу. Мигранты жалуются, что приложение зависает и тормозит.

[мигрантка из Венесуэлы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы ничего не делаем: только ждём ответа. Это приложение бесполезно. Я ждала очень долго, результата нет». [мигрант из Венесуэлы]:

«Мы едем сюда, чтобы работать. Люди хотят работать и двигаться вперёд. Мы просим губернатора Техаса и власти дать нам ответ. Мы просим ответа у президента, потому что приложение не работает. Я мучился два месяца».

Через некоторое время мигранты разошлись. Пограничники США продолжили за ними наблюдать.

Венесуэльские искатели убежища добираются до границы Мексики с США по опасному маршруту. Самый трудный участок – неосвоенные земли Дарьенского пробела на территории Колумбии и Панамы. Это единственный разрыв в Панамериканском шоссе. Мигрантам приходится идти по болотам и джунглям, рискуя столкнуться с наркоторговцами. Те постоянно используют этот маршрут.

Между тем Министерство внутренней безопасности США заявило, что для приложения CBP One вышли обновления. Теперь оно должно работать лучше.

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