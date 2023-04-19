Оползень завалил грузовики в Пакистане, есть жертвы

Более 20 грузовиков оказались под завалами в Пакистане. Оползень сошёл на главную дорогу Хайберского прохода на..
Дата загрузки: 2023-04-19
Более 20 грузовиков оказались под завалами в Пакистане. Оползень сошёл на главную дорогу Хайберского прохода на северо-западе страны. Произошло это во время сильной грозы.
[Раза Хан, водитель грузовика]:
«Оползень сошёл около двух часов ночи. Шёл дождь. Нас разбудил сильный грохот. Мы услышали людей и машины скорой помощи. Наши грузовики припаркованы там. Примерно через полчаса стало ясно, что под грязью погребено от 15 до 20 грузовиков. В машинах находятся люди – водители и уборщики – внутри загруженных машин».
Погибло как минимум три человека. Об этом сообщают власти. Ещё троих доставили в больницу. Однако под завалами ещё могут находиться люди.
[Баркат Улла, водитель]:
«Машины без надлежащих документов стоят здесь в очереди. Прошлой ночью сошёл оползень. Спасательные работы ведутся. Приехали все подразделения, все спасательные службы, много спасательных отрядов. Краны тоже есть. Но работы очень много».
Дорога, где сошёл оползень – главный маршрут, соединяющий Пакистан с Афганистаном, у которого нет выхода к морю. Это основной транзитный пункт для торговли между странами Южной и Центральной Азии.
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