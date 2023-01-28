3-летнего мальчика приняли в общество людей с самым высоким IQ

Знакомьтесь, это британский вундеркинд Тедди Хоббс. Ему четыре года. А когда было три, он стал самым..

Знакомьтесь, это британский вундеркинд Тедди Хоббс. Ему четыре года. А когда было три, он стал самым юным членом общества «Менса», в которое входят люди с высоким коэффициентом интеллекта.

Уже в два года малыш сам научился читать. Также он считает до 100 на семи языках, включая китайский.

[Бет Хоббс, мама вундеркинда]:

«В два года он научился считать до 100 по-английски. И я просто подумала: у каждого ребёнка есть особенности. Кто-то развивается немного быстрее в одном, а кто-то в другом. И мы подумали, что это его конёк, это прекрасно, но дальше ничего не последует».

Но Тедди продолжил удивлять родителей. Во время локдауна ему разрешили смотреть мультфильмы по телевизору. Но мальчик сказал, что его интересуют только образовательные программы. Он также выбирает для чтения сложные литературные произведения.

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Впрочем, малыш находит время и на детские игры, и на лепку из пластилина.

Общество «Менса» было основано в 1946 году. В него входят более 120 тысяч человек из 100 стран. Принимают тех, у кого стандартные тесты на IQ лучше, чем у 98% людей, их сдававших.

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