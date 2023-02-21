Вёз мигрантов: автобус попал в аварию в Мексике, много жертв

В центральной части Мексики попал в аварию автобус с мигрантами. Много людей погибло. [Хулио Мигель Уэрта,..
Дата загрузки: 2023-02-22
В центральной части Мексики попал в аварию автобус с мигрантами. Много людей погибло.
[Хулио Мигель Уэрта, министр внутренних дел шт. Пуэбла]:
«В этом автобусе ехало 45 человек. Из них, к сожалению, 15 погибли в этом ДТП. Как мужчины, так и женщины. Ещё 15 доставили в главную больницу в близлежащем городе Теуакан в штате Пуэбла».
Позже поступила информация, что некоторые скончались в больнице.
[Хулио Мигель Уэрта, министр внутренних дел шт. Пуэбла]:
«Из отправленных в больницу уже двое скончались. Мужчина и женщина. По всей видимости, все эти люди – иностранцы. Из Колумбии, Венесуэлы, стран Центральной Америки. Документов у них с собой нет. Пятеро находятся в критическом состоянии, а восьмерых скоро выпишут».
Авария произошла на трассе, ведущей на север Мексики. Нелегальные мигранты часто пользуются этим маршрутом, чтобы попасть в США.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Напомним, на прошлой неделе десятки мигрантов погибли в похожем ДТП в Панаме. Там на опасном участке дороги автобус, в котором они ехали, упал с обрыва. Это стало самой серьёзной аварией с участием мигрантов в современной истории страны.
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