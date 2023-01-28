Воздушные шары взлетели над заснеженным швейцарским городом

Разноцветные аэростаты добавили ярких красок зимнему пейзажу вокруг швейцарского городка Шато-д’Э. Здесь проходит ежегодный фестиваль воздушных шаров. Праздник длится почти полторы недели.

В этом году в мероприятии участвуют команды из 15 стран. Они поднимут в небо 60 воздушных шаров. Шато-д’Э славится своими ветрами, которые способствуют хорошему полёту.

[пилот из Бельгии]:

«Особенность полётов в Шато д’Э в том, что утром взлетаешь и летишь в одном направлении, а днём ветер дует в другую сторону и возвращает шар обратно».

Впрочем, иногда ветер бывает слишком сильный. Тогда полёты отменяют. Так случилось и на нынешнем фестивале, но праздник прервался только на день.

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Фестиваль известен под названием «Неделя воздушных шаров». Его проводят с 1979 года. Мероприятие привлекает тысячи зрителей и любителей полетать на аэростатах.

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