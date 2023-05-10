Дети на день рождения приготовили необычное поздравление

Ученики начальной школы в американском штате Теннеси приготовили сюрприз на день рождения одному из сотрудников. Его зовут Джеймс Энтони, и он глухой. В свой 60-летний день рождения мужчина пришёл на работу, как обычно. Преподаватель попросила зайти Джеймса в класс.





Дети спели для Джеймса песню Happy Birthday используя жесты. Он был тронут до слёз. «Наши дети научились петь песню Happy Birthday с помощью жестов в честь дня рождения мистера Джеймса. Он был изумлён», – рассказала школьная медсестра Анжела Риднер, которая снимала видео.





Джеймс Энтони работает в школе сторожем и уборщиком уже 15 лет. Он трудолюбивый и добрый. «Иногда он учит детей языку жестов. Ребята его любят», – рассказала директор школы. – Глухота мистера Джеймса не помешала стать им друзьями».





«Я изумлён и тронут до слёз. Жить с глухотой нелегко. Но видеть, как дети подготовились и жестами пели, было просто замечательно», – сказал Джон. Смотрите видео.

