25 человек погибли в результате циклона «Ченесо» на Мадагаскаре

Не менее 25 человек погибли и ещё 21 пропал без вести после того, как тропический циклон..

Не менее 25 человек погибли и ещё 21 пропал без вести после того, как тропический циклон «Ченесо» две недели бушевал на Мадагаскаре. Он достиг северо-восточного побережья острова 19 января и принёс проливные дожди.

Скорость ветра достигала 110 километров в час с порывами до 160 километров в час. Местами выпало до 100 миллиметров осадков. Метеослужба Мадагаскара выпустила предупреждение о наводнениях и оползнях. Большая часть Антананариву – столицы страны – ушла под воду.

В результате бедствия в целом пострадали более 80 тысяч человек, 38 тысяч были вынуждены эвакуироваться. Стихия разрушила 23 тысячи домов, 18 медицинских центров и 164 школы, а также несколько мостов. Кроме того, затопило почти 1400 фермерских полей. Ущерб целиком ещё предстоит оценить.

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«Ченесо» стал первым циклоном в этом году, обрушившимся на островное государство. Обычно сезон этих погодных явлений длится в регионе с ноября по апрель.

В последние годы Мадагаскар и Мозамбик неоднократно переживали штормы и ураганы. Они разрушали инфраструктуру и дома, уничтожали посевы.

Так, в январе и феврале прошлого года на Мадагаскар обрушились четыре мощных шторма. В результате погибли не менее 138 человек, было разрушено 124 тысячи домов, 130 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

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