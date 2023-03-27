Мощный торнадо пронёсся по долине реки Миссисипи, убив 26 человек

Выжили чудом – так считает Андре Уильямс из американского городка Роллинг-Форк. После мощного торнадо от его..

Выжили чудом – так считает Андре Уильямс из американского городка Роллинг-Форк. После мощного торнадо от его дома ничего не осталось. Заслышав нарастающий шум, мужчина успел накрыться ванной. Она и защитила.

[Андре Уильямс, житель Роллинг-Форка]:

«Бог меня спас. Он спас мне жизнь. Когда я слышал рёв торнадо, эти пять-шесть секунд показались мне вечностью».

Именно здесь зародился торнадо, который пронёсся по долине реки Миссисипи, стирая с лица земли маленькие города. Сотни разрушенных домов, сломанные деревья, перевёрнутые и покорёженные машины – такой след оставила после себя стихия. Погибли не менее 26 человек, десятки пострадали, сотни жителей эвакуированы.

Торнадо проделал путь в 270 километров по штатам Миссисипи, Алабама, Техас, Теннесси и Джорджия. Скорость ветра достигала 130 километров в час с порывами до 160 километров в час. Десятки тысяч человек остались без электричества. Ураганный ветер также принёс ливни, град и грозы.

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Власти Миссисипи объявили чрезвычайное положение. Спасатели разбирают разрушенные здания, убирают поваленные деревья и столбы электропередачи. Президент США пообещал правительственную помощь пострадавшим районам. Туда направлены сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

[Диана Крисвелл, сотрудница агентства FEMA]:

«Мы знаем, что восстанавливать всё придётся долго. И мы видим, что одна из основных проблем здесь – это жильё».

Последний раз подобное бедствие произошло в США в декабре 2021 года. Тогда в Арканзасе возникли несколько торнадо, которые распространились на Миссури, Иллинойс, Теннесси и Кентукки. Погибло около ста человек.

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