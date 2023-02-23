«Фредди» бушует на Мадагаскаре: четверо погибших

На Мадагаскар обрушился тропический циклон «Фредди». Его сила эквивалентна урагану четвёртой категории. Скорость ветра достигала 180..
Дата загрузки: 2023-02-26
На Мадагаскар обрушился тропический циклон «Фредди». Его сила эквивалентна урагану четвёртой категории.
Скорость ветра достигала 180 километров в час. Он срывал крыши с построек.
На острове также начались наводнения. Затоплено более 2000 жилых домов, ещё столько же разрушено.
Более 11 тысяч человек были вынуждены бежать. Люди размещаются во временных убежищах.
[жительница Мадагаскара]:
«Мы бежали от циклона. Как там его? Да, Фредди. Мы живём в низине и боимся наводнений. Поэтому попросились сюда к монахиням».
[жительница Мадагаскара]:
«Мы бежали от циклона, и монахини нас приютили. У нас непрочный дом, его и так подпирают брёвна. Я мать-одиночка, муж недавно умер. У меня пятеро детей».
Шторм двигается через Мадагаскар в сторону материковой части Африки.
«Фредди» пришёл на остров через месяц после другого циклона – «Ченесо», который стал причиной гибели 33 человек и тысячи заставил покинуть свои дома. В этот раз также не обошлось без жертв. Сообщается уже о четверых погибших.
Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, после Мадагаскара «Фредди» может снова появиться в Мозамбикском проливе и набрать ещё больше силы. Потом он, как ожидается, обрушится на Мозамбик и двинется на Зимбабве.
В целом, согласно прогнозам, циклон затронет более 2 миллионов человек.
Короткая ссылка на эту страницу: