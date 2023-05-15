Один человек погиб и десять пострадали в результате сильного торнадо, который обрушился на городок Лагуна-Хайтс на..

Один человек погиб, 10 пострадали от нашествия торнадо на юге Техаса

Один человек погиб и десять пострадали в результате сильного торнадо, который обрушился на городок Лагуна-Хайтс на юге Техаса. Предупреждение об опасности пришло, когда стихийное бедствие началось. Это произошло в четыре утра, и люди ещё спали.

Торнадо длился несколько минут. Скорость ветра составляла от 140 до 180 километров в час. В результате в городке с населением 3500 человек повреждено или полностью разрушено 60 домов, пострадали десятки автомобилей. Кроме того, ветром оборвало провода линии электропередачи.

Один мужчина погиб в трейлере. Десять человек получили порезы и ушибы. Пострадавших госпитализировали. При этом два человека в критическом состоянии.

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В соседнем городе Порт-Изабель открыли временное убежище для тех, кто остался без крова. Сейчас там около 40 человек. Остальные не хотят покидать разрушенные дома, поскольку боятся мародёрства. Полицейские помогают охранять имущество.

Лагуна-Хайтс находится примерно в 30 километрах от американо-мексиканской границы в округе Камерон. Это один из самых бедных районов Техаса, и здесь много некачественного жилья.

По данным метеорологической службы, сильные торнадо – непривычное явление для этой местности.

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