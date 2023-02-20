Трёх выживших в Турции нашли спустя 12 дней, но команды спасателей уже едут по домам

В субботу, спустя 12 дней после землетрясения в Турции и Сирии, спасатели достали из-под завалов ещё..
Дата загрузки: 2023-02-21
Этот мужчина был зажат под обломками разрушенного дома в области Хатай. Также нашли живыми его жену и ребёнка.
Позже спасатели сообщили, что отец и мать выжили, а ребёнок скончался от обезвоживания. Двое других детей пары также погибли.
В целом число жертв землетрясения уже составляет 46 тысяч. Но, как ожидается, оно может резко возрасти. Известно, что в Турции обрушилось около 345 тысяч квартир. Многие люди по-прежнему остаются пропавшими без вести.
Тем не менее, по прошествии двух недель после бедствия иностранные спасатели начали покидать Турцию. Аплодисментами уже проводили команды из Южной Кореи, Франции, Индии и Тайваня.
Теперь большинство завалов разбирают бульдозеры и экскаваторы. Этот турецкий водитель говорит, что его цель – найти как можно больше тел погибших, чтобы родственники могли их достойно похоронить.
[водитель бульдозера]:
«Мы пытаемся найти счастье в самом печальном моменте их жизни».
Но среди семей, которые по-прежнему ждут, когда достанут их родственников, растёт негодование. Они обвиняют коррумпированных чиновников в том, что те позволяли строить такие неустойчивые дома, сложившиеся, как карточные домики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье осмотрел ущерб, нанесённый Турции. Он пообещал дополнительные 100 миллионов долларов помощи помимо уже утверждённых 85 миллионов.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 26 миллионов человек в Турции и Сирии нуждаются в гуманитарной поддержке.
При этом в сирийских районах, которые контролируют повстанцы, ситуация может быть ещё плачевнее. В некоторые города помощь до сих пор не прибывала. Этот Азаз. Тут сотни семей, которые лишились крова, пытаются найти место для ночлега, поскольку палаток не хватает.
Погибших в Сирии более 5800. Сейчас Всемирная продовольственная программа оказывает давление на власти, чтобы они прекратили блокировать доступ гуманитарной помощи на северо-запад страны.
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