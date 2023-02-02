Бельчонок выжил благодаря быстрому мышлению

Лиза Смит шла по тротуару и увидела бельчонка прямо посреди дороги. Малыш грыз сухой лист. Других белок рядом не было. Женщина сказала ему оставаться на месте и пообещала скоро вернуться.

«Я думала, что, вероятно, он не поймёт, но хотела помочь, надеясь на чудо. Поэтому я повторила фразу несколько раз», – вспоминает Лиза.



Через 15 минут она вернулась и положила семечки на землю. Лиза надеялась, что малыш найдёт их позже. Вдруг появился осиротевший бельчонок. При виде семечек он взвизгнул от радости. Затем попытался залезть в сумку, но она была закрыта. Тогда он быстро побежал по ноге женщины и зарылся в шарф на груди.



Дома Лиза пыталась покормить зверька, действуя по найденной инструкции. Но он чуть не поперхнулся кусочком банана. Бельчонок не ел, не пил и не ходил в туалет два дня. Женщина стала искать реабилитационный центр для диких животных, который мог бы принять ослабевшего Генри (так женщина назвала бельчонка). В конце концов, она нашла ветеринарную клинику.



Поскольку женщина беспокоилась о малыше, то написала письмо для сотрудников клиники от имени бельчонка Генри. В клинике она подписала документ с обещанием, что никогда не будет узнавать как дела у Генри. «Для того, чтобы помочь, мне нужно было с ним расстаться», – вспоминает женщина. Лиза рассказала, что проплакала весь день.



Но вопреки обычной практике не давать сведения об оставленных животных на следующий день она получила сообщение, написанное от имени Генри: «Мама, у меня всё хорошо, спасибо, что спасла меня». Ей также прислали видео, где бельчонок ест из шприца молочную смесь. Женщина не могла сдержать слёз радости.

Генри из ветеринарной клиники перевезли в центр помощи диким животным. Там о нём заботятся и кормят его молочной смесью. Когда Генри подрастёт и окрепнет, его выпустят вместе с другими белками в дикую природу.