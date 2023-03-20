Самой счастливой страной в мире снова стала Финляндия

Финляндия снова возглавила список самых счастливых стран в мире. Это место ей присуждают шестой год подряд...
Дата загрузки: 2023-03-21
Финляндия снова возглавила список самых счастливых стран в мире. Это место ей присуждают шестой год подряд. Исследование проводит подразделение ООН. На его основе ежегодно выходит Всемирный доклад о счастье.
Для оценки обращают внимание на шесть факторов: это ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан, щедрость и уровень коррупции.
Согласно отчёту, большинство людей на планете по-прежнему чувствуют себя счастливыми. Пандемия, энергетический кризис, высокая инфляция и сложная геополитическая обстановка этого не изменили.
В первую десятку счастливых стран также вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Единственной новой страной в первой двадцатке стала Литва.
Самыми несчастливыми признали Афганистан и Ливан. Также в конце списка – Индия и Египет.
Впервые Всемирный доклад о счастье вышел в 2012 году. Инициатива направлена на поиск решений стабильного развития стран мира.
Короткая ссылка на эту страницу: