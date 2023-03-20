Финляндия снова возглавила список самых счастливых стран в мире. Это место ей присуждают шестой год подряд...

Самой счастливой страной в мире снова стала Финляндия

Финляндия снова возглавила список самых счастливых стран в мире. Это место ей присуждают шестой год подряд. Исследование проводит подразделение ООН. На его основе ежегодно выходит Всемирный доклад о счастье.

Для оценки обращают внимание на шесть факторов: это ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан, щедрость и уровень коррупции.

Согласно отчёту, большинство людей на планете по-прежнему чувствуют себя счастливыми. Пандемия, энергетический кризис, высокая инфляция и сложная геополитическая обстановка этого не изменили.

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В первую десятку счастливых стран также вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Единственной новой страной в первой двадцатке стала Литва.

Самыми несчастливыми признали Афганистан и Ливан. Также в конце списка – Индия и Египет.

Впервые Всемирный доклад о счастье вышел в 2012 году. Инициатива направлена на поиск решений стабильного развития стран мира.

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