Израиль нанёс ответный удар по сектору Газа

Израиль нанёс удар по сектору Газа в ночь со среды на четверг. Как сообщили военные, целью..

Израиль нанёс удар по сектору Газа в ночь со среды на четверг. Как сообщили военные, целью были заводы радикальной исламистской группировки ХАМАС по производству вооружений. О жертвах информации не поступало.

Эта операция стала ответом Израиля на ракетный удар по его территории из сектора Газа 1 февраля. Тогда было выпущено две ракеты. Их перехватили израильские силы ПВО.

Ни ХАМАС, ни другие группировки не взяли на себя ответственность за обстрел.

Обстановка в регионе накалилась в январе после двух случаев нападения палестинцев на мирных граждан Израиля. В ходе одного боевик открыл огонь по посетителям синагоги в Восточном Иерусалиме. Погибло семь человек.

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До этого израильские военные провели рейд в лагере беженцев Дженин. Во время него они вступили в перестрелку с палестинскими боевиками, убив десятерых.

Израиль почти ежедневно проводит рейды на Западном берегу после серии кровавых нападений палестинцев в прошлом году.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Иерусалим призвал к деэскалации конфликта.

[Энтони Блинкен, госсекретарь США]:

«Восстановление спокойствия – наша первоочередная задача. Но в более долгосрочной перспективе мы должны сделать больше, чем просто снизить напряжённость».

Блинкен также посетил Западный берег, где заверил палестинского президента Махмуда Аббаса, что США по-прежнему поддерживают переговоры на основе формулы «два государства для двух народов».

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