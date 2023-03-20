Сидней превратился в музей под открытым небом

Центр Сиднея превратился в музей под открытым небом. Более 250 произведений искусства украшают общественные пространства. Например,..
Дата загрузки: 2023-03-21
[Барбара Флинн, эксперт по изобразительному искусству]:
«Это каменный постамент с одной-единственной птицей на нём. Скульптор очень надеялась, что это станет своего рода фотозоной».
Цель проекта – сделать искусство доступным, чтобы оно стало частью повседневной жизни.
[Бриджит Смит, исп. менеджер по городскому дизайну]:
«Искусство создаёт связь между вами и местным парком или местной улицей, местным районом. Вам не нужно платить, идти куда-то, искать его. В некотором смысле, город – это бесплатный музей под открытым небом, которым может наслаждаться каждый».
В 2007 году город создал «Консультативную группу по общественному искусству». Теперь для любой частной застройки стоимостью более 6,8 миллиона долларов город требует добавить в проект произведения искусства.
Но не от любого художника. Их выбирает специальная комиссия. Не менее половины из тех, кого уже выбрали, – из Австралии. Остальные – иностранные.
[Бриджит Смит, исп. менеджер по городскому дизайну]:
«Мы работаем с художниками, архитекторами, ландшафтными и городскими дизайнерами, чтобы действительно совместно, стратегически думать об общественном искусстве».
Одна из самых популярных работ – «Забытые песни». Это 186 подвешенных птичьих клеток. Они воспроизводят записи 50 птиц, которые раньше жили в этом районе города.
[жительница Сиднея]:
«Думаю, это терапевтическое искусство. Оно помогает расслабиться. В Сиднее испытываешь стресс. А это помогает отдохнуть. Хорошо, что в городе такое есть».
Авторы говорят, что уличное искусство создавать непросто. Оно должно сочетаться со множеством элементов вокруг. Предметы искусства также должны быть более прочными и долговечными, ведь на них будут воздействовать не только погода, но иногда и прохожие.
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