Сидней превратился в музей под открытым небом

Центр Сиднея превратился в музей под открытым небом. Более 250 произведений искусства украшают общественные пространства. Например,..

[Барбара Флинн, эксперт по изобразительному искусству]:

«Это каменный постамент с одной-единственной птицей на нём. Скульптор очень надеялась, что это станет своего рода фотозоной».

Центр Сиднея превратился в музей под открытым небом. Более 250 произведений искусства украшают общественные пространства. Например, здесь в разных местах разбросаны крошечные бронзовые скульптуры птиц.

Цель проекта – сделать искусство доступным, чтобы оно стало частью повседневной жизни.

[Бриджит Смит, исп. менеджер по городскому дизайну]:

«Искусство создаёт связь между вами и местным парком или местной улицей, местным районом. Вам не нужно платить, идти куда-то, искать его. В некотором смысле, город – это бесплатный музей под открытым небом, которым может наслаждаться каждый».

В 2007 году город создал «Консультативную группу по общественному искусству». Теперь для любой частной застройки стоимостью более 6,8 миллиона долларов город требует добавить в проект произведения искусства.

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Но не от любого художника. Их выбирает специальная комиссия. Не менее половины из тех, кого уже выбрали, – из Австралии. Остальные – иностранные.

[Бриджит Смит, исп. менеджер по городскому дизайну]:

«Мы работаем с художниками, архитекторами, ландшафтными и городскими дизайнерами, чтобы действительно совместно, стратегически думать об общественном искусстве».

Одна из самых популярных работ – «Забытые песни». Это 186 подвешенных птичьих клеток. Они воспроизводят записи 50 птиц, которые раньше жили в этом районе города.

[жительница Сиднея]:

«Думаю, это терапевтическое искусство. Оно помогает расслабиться. В Сиднее испытываешь стресс. А это помогает отдохнуть. Хорошо, что в городе такое есть».

Авторы говорят, что уличное искусство создавать непросто. Оно должно сочетаться со множеством элементов вокруг. Предметы искусства также должны быть более прочными и долговечными, ведь на них будут воздействовать не только погода, но иногда и прохожие.

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