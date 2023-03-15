Грандиозный праздник устроили для толстопятых в тропическом парке Нонг-Нуч в Таиланде. Тайцы отмечают День слона. Это..

Грандиозный праздник устроили для толстопятых в тропическом парке Нонг-Нуч в Таиланде. Тайцы отмечают День слона. Это животное – национальный символ, а также источник гордости всей страны.

Слоны и люди здесь неразрывно связаны с древних времён. Гигантские животные помогали перемещать тяжести и путешествовать по непроходимым джунглям. Даже сейчас серых гигантов используют в сельском хозяйстве. Так что, по сути, слоны в Таиланде – рабочий скот. Но раз в год они точно чувствуют себя как короли.

В парке Нонг-Нуч День слона отмечают последние 13 лет.

[Кампон Тансача, директор тропического парка Нонг-Нуч]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В празднике участвуют 60 слонов – юных, взрослых и пожилых. Для них подготовили восьмиметровый стол. На нём разложили три тонны тропических фруктов.

[Кампон Тансача, директор тропического парка Нонг-Нуч]:

«Мы содержим этих слонов: даём им пищу и кров. Мы стараемся делать это для них. Если их выпустить на волю, они не выживут. Людям это нужно просто принять, а некоторые иногда не понимают. Они считают, что мы должны всех выпустить на волю».

Слон стал национальным символом Таиланда 13 марта 1963 года. А в 98-м году тайское правительство учредило День слона.

В праздник по всей стране проходят красочные парады со слонами и даже религиозные обряды. Также в этот день слонов угощают фруктами. Тайцы выражают своё почтение священным животным, а туристы просто наслаждаются экзотическим праздником.

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