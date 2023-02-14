На этом модном показе в Нью-Йорке всё внимание зрителей украли собаки. Именитые дизайнеры, такие как Николь..

Собаки вышли на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке

На этом модном показе в Нью-Йорке всё внимание зрителей украли собаки. Именитые дизайнеры, такие как Николь Миллер, Виктор де Соуза и другие, создали коллекцию нарядов для женщин и их четвероногих питомцев. Как оказалось, собаки тоже могут выглядеть изящно и элегантно.

Главный спонсор мероприятия – компания DRC Ventures. Её директор Кристина Рам – нанобиотехнолог и ветеринар. Она стремится помогать животным.

[Кристина Рам, глава компании DRC Ventures]:

«Мы разработали пищевые добавки, а также создали линейку одежды для животных, включая лошадей. Добавки помогают очистить организм от токсинов, а одежда защищает тело. Так что будущие поколения животных будут здоровее. И я хочу, чтобы они ещё и модно выглядели».

На модный показ пришли дизайнеры, сотрудники благотворительных фондов и волонтёры. Мероприятие призвано собрать средства для организаций, которые занимаются спасением и защитой животных.

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Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке. На ней дизайнеры представляют весенне-летние коллекции 2023 года. Мероприятие обычно длится семь-девять дней. Оно входит в четвёрку самых престижных модных показов в мире. Три других проходят в Париже, Лондоне и Милане.

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