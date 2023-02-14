Human Rights Watch призывает ООН отреагировать на доклад о гонениях уйгуров в Китае

ООН должна принять меры в связи с бедственным положением сотен тысяч уйгуров и других мусульман в..
Дата загрузки: 2023-02-14
Тирана Хассан говорит, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен отреагировать на отчёт о гонениях уйгуров. Его в августе прошлого года опубликовала его предшественница Мишель Бачелет за несколько минут до истечения её четырёхлетнего мандата.
В документе говорится, что в китайском регионе Синьцзян уйгуры подвергаются репрессиям и сотни тысяч остаются в заключении.
[Тирана Хассан, исп. директор Human Rights Watch]:
«Мы хотели бы видеть, что Тюрк предпринимает шаги для фактического выполнения своих обязательств и готов поддерживать принципы универсальности Всеобщей декларации прав человека, которой исполняется 75 лет».
Отчёт рекомендует Пекину принять меры для освобождения всех тех, кто содержится в так называемых центрах профессиональной подготовки, тюрьмах или местах содержания под стражей.
[Тирана Хассан, исп. директор Human Rights Watch]:
«В глубоко тревожном докладе УВКБ ООН по Синьцзяну говорится, что широкомасштабные нарушения китайских властей могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Это согласуется с теми же выводами, к которым Human Rights Watch пришла в ходе нашего собственного расследования».
Пекин все обвинения отрицает. Он говорит, что создал центры профессиональной подготовки в Синьцзяне, чтобы обеспечить людей работой.
Однако правозащитники и многочисленные свидетели говорят, что по факту это настоящие тюрьмы, где уйгуров принуждают отказываться от своей культуры и веры и изучать доктрины коммунизма.
В Синьцзяне живёт около 10 миллионов уйгуров.
Между тем, согласно докладам правозащитников, репрессиям в Китае подвергаются не только уйгуры, но также тибетцы, последователи домашних христианских церквей, а также приверженцы мирной духовной практики Фалуньгун. Последние, по некоторым данным, составляют самую многочисленную группу узников совести в мире.
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