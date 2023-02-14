fb pixel
Телеканал NTD

Human Rights Watch призывает ООН отреагировать на доклад о гонениях уйгуров в Китае

Human Rights Watch призывает ООН отреагировать на доклад о гонениях уйгуров в Китае

ООН должна принять меры в связи с бедственным положением сотен тысяч уйгуров и других мусульман в..

Дата загрузки: 2023-02-14

Human Rights Watch призывает ООН отреагировать на доклад о гонениях уйгуров в Китае
ООН должна принять меры в связи с бедственным положением сотен тысяч уйгуров и других мусульман в Китае. Об этом заявила исполняющий директор правозащитной организации Human Rights Watch.

Тирана Хассан говорит, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен отреагировать на отчёт о гонениях уйгуров. Его в августе прошлого года опубликовала его предшественница Мишель Бачелет за несколько минут до истечения её четырёхлетнего мандата.

В документе говорится, что в китайском регионе Синьцзян уйгуры подвергаются репрессиям и сотни тысяч остаются в заключении.

[Тирана Хассан, исп. директор Human Rights Watch]:
«Мы хотели бы видеть, что Тюрк предпринимает шаги для фактического выполнения своих обязательств и готов поддерживать принципы универсальности Всеобщей декларации прав человека, которой исполняется 75 лет».

Отчёт рекомендует Пекину принять меры для освобождения всех тех, кто содержится в так называемых центрах профессиональной подготовки, тюрьмах или местах содержания под стражей.

[Тирана Хассан, исп. директор Human Rights Watch]:
«В глубоко тревожном докладе УВКБ ООН по Синьцзяну говорится, что широкомасштабные нарушения китайских властей могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Это согласуется с теми же выводами, к которым Human Rights Watch пришла в ходе нашего собственного расследования».

Пекин все обвинения отрицает. Он говорит, что создал центры профессиональной подготовки в Синьцзяне, чтобы обеспечить людей работой.

Однако правозащитники и многочисленные свидетели говорят, что по факту это настоящие тюрьмы, где уйгуров принуждают отказываться от своей культуры и веры и изучать доктрины коммунизма.

В Синьцзяне живёт около 10 миллионов уйгуров.

Между тем, согласно докладам правозащитников, репрессиям в Китае подвергаются не только уйгуры, но также тибетцы, последователи домашних христианских церквей, а также приверженцы мирной духовной практики Фалуньгун. Последние, по некоторым данным, составляют самую многочисленную группу узников совести в мире.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Вирус в Китае сейчас
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...