fb pixel
Телеканал NTD

Полюбоваться забавными детёнышами в День матери предлагает зоопарк в Лиме

Полюбоваться забавными детёнышами в День матери предлагает зоопарк в Лиме

Зарядиться праздничным настроением в честь Дня матери предлагает зоопарк в Лиме. Он приглашает гостей познакомиться с..

Дата загрузки: 2023-05-12

Полюбоваться забавными детёнышами в День матери предлагает зоопарк в Лиме
Зарядиться праздничным настроением в честь Дня матери предлагает зоопарк в Лиме. Он приглашает гостей познакомиться с самыми юными питомцами.

[туристка из Коста-Рики]:
«Эти (кенгуру) привлекли наше внимание. Мы раньше не видели их вживую. Нам они очень понравились, особенно кенгуру с детёнышем.

Помимо кенгуру, здесь недавно родились детёныши белохвостого оленя, викуньи, азиатского буйвола и редкой обезьяны перуанский прыгун.

[Макс Хименес Агирре, сотрудник зоопарка]:
«Мы рады рождению этих животных. Мы помогаем сохранять редкие виды. А в День матери отдаём дань уважения материнской заботе в мире животных. Это фундаментально важно: мамы кормят детёнышей, дают им тепло, укрытие и учат их правильно питаться».

В зоопарке Парк-де-лас-Лейендас содержат более 2000 животных, рептилий и птиц 250 видов.

День матери – международный праздник. В большинстве стран его отмечают во второе воскресенье мая. В России День матери приходится на последнее воскресенье ноября.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...