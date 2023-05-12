Полюбоваться забавными детёнышами в День матери предлагает зоопарк в Лиме

Зарядиться праздничным настроением в честь Дня матери предлагает зоопарк в Лиме. Он приглашает гостей познакомиться с..
Дата загрузки: 2023-05-12
[туристка из Коста-Рики]:
«Эти (кенгуру) привлекли наше внимание. Мы раньше не видели их вживую. Нам они очень понравились, особенно кенгуру с детёнышем.
Помимо кенгуру, здесь недавно родились детёныши белохвостого оленя, викуньи, азиатского буйвола и редкой обезьяны перуанский прыгун.
[Макс Хименес Агирре, сотрудник зоопарка]:
«Мы рады рождению этих животных. Мы помогаем сохранять редкие виды. А в День матери отдаём дань уважения материнской заботе в мире животных. Это фундаментально важно: мамы кормят детёнышей, дают им тепло, укрытие и учат их правильно питаться».
В зоопарке Парк-де-лас-Лейендас содержат более 2000 животных, рептилий и птиц 250 видов.
День матери – международный праздник. В большинстве стран его отмечают во второе воскресенье мая. В России День матери приходится на последнее воскресенье ноября.
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