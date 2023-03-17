Новая Зеландия присоединится к группе западных стран, которые запретили TikTok на электронных устройствах госслужащих. Об этом..

TikTok попал под запрет и в Новой Зеландии

Новая Зеландия присоединится к группе западных стран, которые запретили TikTok на электронных устройствах госслужащих. Об этом заявили в правительстве 17 марта. Причиной стали всё те же проблемы с безопасностью китайской соцсети.

Ожидается, что к концу марта приложение будет запрещено устанавливать на любые гаджеты, которые имеют доступ к внутренней парламентской сети. Такое решение приняли после консультаций с экспертами по кибербезопасности и обсуждений с правительствами других стран.

Есть опасения, что китайские власти могут получить доступ к местонахождению и контактным данным пользователей через ByteDance – китайскую материнскую компанию TikTok.

Сам премьер Новой Зеландии отметил, что на его правительственном телефоне приложение установлено не было.

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[Крис Хипкинс, премьер-министр Новой Зеландии]:

«Нет, я не такой продвинутый и современный. Хорошо, спасибо всем».

Днём ранее TikTok запретили на телефонах госслужащих в Великобритании.

До этого Национальный центр по кибербезопасности проводил тщательную проверку. В итоге пришли к выводу, что на рабочих гаджетах должны быть установлены только приложения из утверждённого списка.

[Оливер Доуден, министр канцелярии кабинета]:

«Учитывая особый риск, связанный с государственными устройствами, которые могут содержать конфиденциальную информацию, разумно будет ограничить использование определённых приложений, особенно когда речь идёт о приложениях, в которых можно получать доступ к большому объёму данных».

Запрет не распространяется на личные устройства. Также будут исключения для гаджетов, на которых приложение потребуется по операционным причинам.

Напомним, китайское приложение TikTok уже запретили на электронных устройствах правительственных чиновников в США, Канаде, Бельгии и Еврокомиссии.

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