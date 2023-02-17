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Как выжила корова в заснеженном лесу

Как выжила корова в заснеженном лесу
Как выжила корова в заснеженном лесу

Тёлка Бонни родилась на ферме на севере штата Нью-Йорк. Хозяин планировал её продать. Когда Бонни исполнилось четыре месяца, во время погрузки в машину она сбежала в лес.

Было много разных мнений, что делать с беглянкой. Её изредка видели возле леса. Она стала местной знаменитостью.

Местные жители разделились на две группы: тех, кто был за то, чтобы она выжила, и тех, кто хотел её застрелить и съесть. Обе стороны искали Бонни в заснеженном лесу.

Её обнаружили благодаря фотоловушкам. Видео удивило людей до глубины души.

«Бонни оказалась в компании оленей. Она, так же как они, стадное животное. Вероятно, олени приняли её за свою и помогли выжить. Тёлка спала и ела вместе со стадом. При приближении людей, исчезала в лесу, как олень», – рассказал защитник диких животных.

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