Увидеть мир «На солнечной стороне» глазами художников предлагают в Петербурге

Жизнь лёгкую, светлую и красочную отразили в своих картинах именитые российские художники. В четырёх залах Союза..
Дата загрузки: 2023-03-14
У картины «Воспоминания о Пушкине» необыкновенная история. Здесь изображена пожилая женщина, которую воспитывала правнучка великого поэта. Вместе они занимались семейным архивом, который позже передали музею Пушкина в Петербурге.
[Василий Братанюк, художник]:
«Меня познакомила врач Копылова Елена Алексеевна, которая лечила её. Когда мы появились в её доме, она тут же расположила вокруг себя интереснейшие книги, архивы фотографии. И представьте, я своими глазами пересматривал вот эту связь».
Ещё одна картина, связанная с Пушкиным, называется «ВЕлье». Это деревушка рядом с Пушкинскими горами, где бывал поэт. Исторические места вдохновили художника своей безмятежностью.
[Геннадий Бернадский, художник]:
«Своя сельская, деревенская жизнь, тихая умиротворённая, провинциальная. В этом настолько много своей прелести, что это завораживает».
А эта серия работ создана в труднодоступных местах у Белого моря, где звенящая тишина, нетронутая природа и сплошной камень. И люди ходят там по деревянным мосткам.
[Николай Глухов, художник]:
«В этих местах всё достаточно традиционно, и уклад. И вообще от этой тишины, когда попадаешь туда из города, два-три дня нужно успокоиться, чтобы в этот ритм войти, почувствовать и воздух, и редкие звуки».
В этом зале более 50 картин, созданных несколькими художниками на Урале в селе Кын. Привлекает туда богатая история края, связанная с Ермаком и металлургическими заводами Строгановых.
[Владимир Баженов, художник]:
«Там, кроме красоты, и мистические всякие штуки происходят. Я столько наслушался от местных жителей. От приезжих, кто там бывал, вплоть до снежного человека. Одна женщина приглашала посмотреть на русалок, и такое бывает».
Проект «На солнечной стороне» вдохновляет художников быть в тонусе и больше писать солнечных, ярких работ, чтобы зарядить зрителей позитивной энергией.
[Флёра Гадеева, организатор выставки]:
«И, конечно, важна идея, которая бы наполнилась нравственной составляющей, чтобы идея была идеей добра, света, любви, красоты семьи».
На выставке представлены картины 57 мастеров из разных уголков России. Художники ежедневно проводят мастер-классы, а в зале звучит живая музыка.
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