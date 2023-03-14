Увидеть мир «На солнечной стороне» глазами художников предлагают в Петербурге

Жизнь лёгкую, светлую и красочную отразили в своих картинах именитые российские художники. В четырёх залах Союза..

Жизнь лёгкую, светлую и красочную отразили в своих картинах именитые российские художники. В четырёх залах Союза художников в Петербурге можно увидеть более 300 работ. Они выполнены в разных жанрах: пейзаж, портрет и натюрморт.

У картины «Воспоминания о Пушкине» необыкновенная история. Здесь изображена пожилая женщина, которую воспитывала правнучка великого поэта. Вместе они занимались семейным архивом, который позже передали музею Пушкина в Петербурге.

[Василий Братанюк, художник]:

«Меня познакомила врач Копылова Елена Алексеевна, которая лечила её. Когда мы появились в её доме, она тут же расположила вокруг себя интереснейшие книги, архивы фотографии. И представьте, я своими глазами пересматривал вот эту связь».

Ещё одна картина, связанная с Пушкиным, называется «ВЕлье». Это деревушка рядом с Пушкинскими горами, где бывал поэт. Исторические места вдохновили художника своей безмятежностью.

[Геннадий Бернадский, художник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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А эта серия работ создана в труднодоступных местах у Белого моря, где звенящая тишина, нетронутая природа и сплошной камень. И люди ходят там по деревянным мосткам.

[Николай Глухов, художник]:

«В этих местах всё достаточно традиционно, и уклад. И вообще от этой тишины, когда попадаешь туда из города, два-три дня нужно успокоиться, чтобы в этот ритм войти, почувствовать и воздух, и редкие звуки».

В этом зале более 50 картин, созданных несколькими художниками на Урале в селе Кын. Привлекает туда богатая история края, связанная с Ермаком и металлургическими заводами Строгановых.

[Владимир Баженов, художник]:

«Там, кроме красоты, и мистические всякие штуки происходят. Я столько наслушался от местных жителей. От приезжих, кто там бывал, вплоть до снежного человека. Одна женщина приглашала посмотреть на русалок, и такое бывает».

Проект «На солнечной стороне» вдохновляет художников быть в тонусе и больше писать солнечных, ярких работ, чтобы зарядить зрителей позитивной энергией.

[Флёра Гадеева, организатор выставки]:

«И, конечно, важна идея, которая бы наполнилась нравственной составляющей, чтобы идея была идеей добра, света, любви, красоты семьи».

На выставке представлены картины 57 мастеров из разных уголков России. Художники ежедневно проводят мастер-классы, а в зале звучит живая музыка.

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