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Пожар в центре Москвы: семеро погибли, включая двух детей

Пожар в центре Москвы: семеро погибли, включая двух детей

Семь человек, включая двух детей, погибли в результате пожара в центре Москвы. Возгорание произошло на пятом..

Дата загрузки: 2023-02-26

Пожар в центре Москвы: семеро погибли, включая двух детей

Семь человек, включая двух детей, погибли в результате пожара в центре Москвы. Возгорание произошло на пятом этаже 17-этажного жилого здания на улице Международная. На первых четырёх этажах располагается гостиница, выше – общежитие.

Огонь распространился на 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 200 человек. Пожарные спасли 50 жильцов, включая семерых детей. Пострадали восемь взрослых и один ребёнок. Изначально сообщали о шестерых погибших, но позже в больнице умерла женщина.

Пожар начался примерно в девять вечера. Потушили к 12 ночи.

[жительница Москвы]:

«Много, много их проживало.  Огонь был, пятый этаж. Ну просто все уже сейчас сгорели комнаты».

Предварительная причина пожара – поджог. Предполагают, что его совершил один из жильцов. По словам очевидцев, он поджог вещи в коридоре. По мнению соседей, мужчина был пьян.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Он также разместил в Telegram-канале видео пострадавших от огня комнат. Некоторые полностью сгорели.
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