Как горы сделали человека счастливым

Американец Зак Кросс отправился в свой первый поход, когда весил 180 кг. Он решил подняться на гору Стоун-маунтин в штате Джорджия. Километр преодолел за 1 час 20 минут. Он страдал от отдышки и спотыкался о корни и камни. Зак говорит, что поход был очень трудным.



Мужчина решил ходить в походы, чтобы обрести душевный покой и наслаждаться красотой природы. Он рассказал, что до карантина окончил университет, потом устроился на работу, а она ему не понравилась. Из-за расстройства стал больше есть и располнел.



«1 мая 2020 года я решил взять жизнь в свои руки: оправился в лес на короткую прогулку в один километр. Я устал, но чувствовал себя счастливым. На следующий день пошёл снова. Потом отправился в поход подлиннее, а затем – в ещё более длинный. Каждый день я поднимался на гору, преодолевая несколько километров. Сначала сбросил 22 кг, потом 45, затем 68», – вспоминает Зак.



С тех пор как Зак начал ходить в походы, его настроение улучшилось. Он научился не поддаваться негативным мыслям. Свежий воздух и красивые горные пейзажи благотворно повлияли на психическое здоровье. За три года мужчина сбросил 90 кг.



У Зака появилась уверенность в своих силах. Он открыл в себе страсть к путешествиям и любовь к природе. Через три года после первого похода Зак решил пройти с рюкзаком по Аппалачской тропе. Её протяжённость 3,5 тысячи км.



Зак рассказал, что готовился к длительному походу. Он поднимался с друзьями на гору и брал рюкзак весом 20 кг. За два дня проходил 32 км.

Поход по Аппалачской тропе занял пять месяцев. «Я рассматриваю этот поход как окончательное завершение моего путешествия по снижению веса. Я смог пройти путь от неспешной прогулки в один километр до потери 90 кг. Благодаря походу по Аппалачской тропе я достиг чего-то ещё большего. Это знаковое событие в моей жизни, оглядываясь назад, я говорю: «Я горжусь этим»».

