К МКС пристыковался корабль, отправленный на замену аварийного «Союза»

К Международной космической станции причалил корабль «Союз МС-23», на котором вернётся на Землю экипаж аварийного «Союза МС-22». В середине декабря в радиатор корабля попал микрометеорит. Из-за этого произошла разгерметизация системы охлаждения.

В марте корабль должен был доставить на Землю россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта НАСА Франсиско Рубио. Их экспедиция началась 29 сентября прошлого года. Из-за нештатной ситуации они останутся на МКС ещё на полгода, а в сентябре вернутся на «Союзе МС-23». В итоге их экспедиция продлится более 370 суток, что станет рекордом в истории МКС.

А пока беспилотный корабль доставил на орбитальную станцию 429 килограммов различных грузов. Это медицинские препараты, средства для уборки станции, контроля чистоты атмосферы и водообеспечения, а также оборудование для научных экспериментов. Прокопьев и Петелин будут выполнять научную программу вместо экипажа, который должен был сменить их в марте.

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Также «Союз МС-23» доставил бельё и контейнеры с едой, сменное оборудование для систем российского сегмента станции, приземления, технического обслуживания и ремонта.

Сейчас, помимо экипажа «Союза МС-22», на МКС находятся россиянка Анна Кикина, астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.

Недавно нештатная ситуация также произошла с российским грузовым кораблём «Прогресс МС-21». С помощью фотосъёмки удалось увидеть отверстия на его внешней поверхности, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. Специалисты считают, что в корабль также попали микрометеориты.

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