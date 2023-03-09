Экипаж миссии Crew-5 с россиянкой Анной Кикиной возвращается на Землю

Экипаж миссии Crew-5 возвращается с МКС на Землю. В его состав входят астронавты НАСА Николь Манн..

Экипаж миссии Crew-5 возвращается с МКС на Землю. В его состав входят астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката, а также россиянка Анна Кикина. Она первый космонавт Роскосмоса, совершивший полёт на американском корабле Crew Dragon.

Перед отстыковкой корабля астронавты поделились впечатлениями об экспедиции.

Николь Манн – командир экипажа Crew-5. Она также первый астронавт США индейской национальности.

[Николь Манн, командир экипажа Crew-5]:

«Вы видите, что международные партнёры присоединяются к нашим экспедициям в космос. Удивительно наблюдать, как люди объединяются».

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Для Манн это был первый полёт в космос. Джош Кассада тоже на МКС впервые. Он говорит, что за время экспедиции экипаж провёл сотни экспериментов, и это поможет тысячам исследователей.

[Джош Кассада, астронавт НАСА]:

«Мы смогли это сделать только благодаря усилиям тысяч людей: наших инструкторов в Хьюстоне и по всему миру, оперативных групп по всему миру и экспертов в разных областях, а также специалистов, которые знают свою работу. Мы не смогли бы решить эти вопросы без вашей поддержки».

Коити Ваката в космосе в пятый раз.

[Коити Ваката, японский астронавт]:

«Это горько-сладкое чувство, когда покидаешь эту замечательную космическую станцию и возвращаешься домой. И каждый раз при возникновении проблем мы преодолеваем их благодаря совместной работе членов экипажа, а также помощи центров управления полётами по всему миру. Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех, кто нас поддерживал».

Анна Кикина тоже побывала в космосе впервые.

[Анна Кикина, космонавт Роскосмоса]:

«Я счастлива быть частью этой команды и всего коллектива. Это мои друзья, и я их уже полюбила. Мне было очень комфортно работать рядом с ними, легко и интересно. Я хочу пожелать каждому иметь свою интересную работу и быть счастливым».

Экипаж Crew-5 прибыл на МКС 6 октября прошлого года. Их миссия на продлилась больше 150 суток.

На орбитальной станции остаются семеро человек, включая трёх российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева.

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