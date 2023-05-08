Европейские метеоспутники показали снимки Земли беспрецедентного качества

Земля такая, какой мы её никогда не видели. Эти спутниковые снимки были сделаны Meteosat Imager-1 третьего..

Земля такая, какой мы её никогда не видели.

Эти спутниковые снимки были сделаны Meteosat Imager-1 третьего поколения. Это новейший европейский метеорологический спутник, способный делать фотографии с гораздо более высоким разрешением.

От детализации изображений буквально захватывает дух. На снимках видны многие невиданные ранее элементы. Например, вихреобразные облака над Канарскими островами, снежный покров в Альпах и даже отложения вдоль итальянского побережья.

Первый набор снимков был сделан 18-19 марта.

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По данным Европейского космического агентства и Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников, изображения показывают «большую часть Северной и Западной Европы и Скандинавии, покрытые облаками, с относительно чистым небом над Италией и западными Балканами».

Кроме того, когда Meteosat Imager-1 работает на полную мощность, он делает снимки чаще. Одно изображение полного земного диска каждые 10 минут.

Его запустили на ракете Ariane 5 в декабре 2022 года. Сегодня продолжается этап испытаний и калибровки, который в общей сложности продлится год.

Ожидается, что такие аппараты нового поколения произведут революцию в прогнозировании погоды. Так, метеорологи смогут быстрее и точнее определять экстремальные погодные явления.

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