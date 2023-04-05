Испания готовит первую частную многоразовую ракету, собранную в Европе

«Миура-1» всё ближе и ближе к старту. Это суборбитальная мини-ракета длиной 12,5 метров, которая способна переносить..

«Миура-1» всё ближе и ближе к старту.

Это суборбитальная мини-ракета длиной 12,5 метров, которая способна переносить до 100 килограммов груза.

Её назвали в честь известной породы быков. Очень актуально, учитывая, что строят её в Испании.

Если тесты пройдут успешно, то летательный аппарат совершит первое путешествие к звёздам уже в течение нескольких недель.

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Это будет первая частная многоразовая ракета, произведённая в Европе.

[Рауль Верду, представитель PLD Space]:

«Мы разрабатываем все подсистемы, все части этой ракеты, и мы планируем запустить нашу первую ракету отсюда. Так что это будет невероятный успех для Европы».

Компанию PLD Space основали в 2011 году. Её штаб-квартира находится на востоке Испании. А первый запуск в космос совершат с аэроксмической базы Министерства обороны в Уэльве, которую иногда называют испанским мысом Канаверал.

[Эсекьель Санчес, исполнительный директор PLD Space]:

«В мире есть только девять стран, способных запускать аппараты в космос в коммерческих целях. Мы надеемся сделать Испанию десятой страной, которая присоединится к списку и начнёт предоставлять такие услуги европейским компаниям».

«Миура-1» – это первый шаг на пути к разработке миссии «Миура-5». В ходе неё уже к 2024 году планируют начать выполнять первые коммерческие полёты для операторов малых спутников. При этом грузоподъёмность ракеты увеличится до 500 килограммов, а длина – до 32 метров. Запускать её будут уже из Французской Гвианы.

Испанская компания надеется достигать определённых орбит, куда операторы не всегда добираются.

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