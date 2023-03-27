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Тайны спутников Юпитера хотят разгадать во время новой миссии

Тайны спутников Юпитера хотят разгадать во время новой миссии

Этот космический аппарат скоро начнёт путешествие в семь лет и более 884 миллионов километров. Его цель..

Дата загрузки: 2023-03-27

Тайны спутников Юпитера хотят разгадать во время новой миссии
Этот космический аппарат скоро начнёт путешествие в семь лет и более 884 миллионов километров. Его цель – пролететь мимо Юпитера и его покрытых льдом спутников.

Юпитер – массивный газовый гигант. Это самая большая и быстро вращающаяся планета в нашей Солнечной системе.

Исследовательская станция JUICE достигнет орбиты планеты примерно в 2031 году. Затем она развернёт десять гигантских солнечных панелей и инструменты с датчиками.

Её целью будет не сам Юпитер, а его ледяные луны Каллисто, Европа и Ганимед. А главная задача – расследовать возможность появления обитаемых миров вокруг газовых гигантов.

Наибольшее время JUICE проведёт на орбите Ганимеда. Этот спутник вызывает больше всего интереса.

[Мишель Догерти, астроном]:
«Ганимед важен, поскольку мы думаем, что внутренняя структура Ганимеда – это совершенно новый класс тел, известный как водный мир».

Один из датчиков будет измерять магнитное поле Юпитера, которое в тысячи раз сильнее земного. Оно защищает планету от солнечных ветров. Его исследование поможет собрать подробности и о других газовых гигантах за пределами Солнечной системы.

[Кэролайн Харпер, астроном]:«JUICE сам по себе не предназначен для поиска жизни на ледяной луне. Но если мы собираемся найти жизнь где-то ещё в Солнечной системе, скорее всего, она будет подо льдом, в океане подо льдом».

Учёные надеются понять, какова глубина океана Ганимеда, каково содержание там соли и какая там плотность. Также они хотят узнать толщину ледяной корки.

Их задача – выяснить, часлично или полностью планета покрыта океаном, и контактирует ли он с мантией в глубине спутника.

[Мишель Догерти, астроном]:
«Углерод, азот, метан – это условия для образования бактерий. Итак, мы знаем, что в глубинах океанов на Земле есть гидротермальные источники, в которых находится органический материал и бактерии. То же самое может происходить и на Ганимеде».

Аппарат стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане 13 апреля.
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