На борту пропавшего в Атлантике батискафа находится миллиардер Хэмиш Хардинг

У побережья Канады развернулась операция по поиску батискафа с туристами на борту. Он отправился на изучение..

У побережья Канады развернулась операция по поиску батискафа с туристами на борту. Он отправился на изучение обломков «Титаника». Сообщается, что на подводном судне находится один пилот и четыре пассажира, включая миллиардера Хэмиша Хардинга, французского акванавта Поля-Анри Наржоле, а также владельца компании, которая организовала путешествие, Стоктона Раша.

Судно может оставаться под водой не более 96 часов, поэтому время на поиски очень ограничено. Пока неясно, где батискаф. Возможно он всплыл. Связь с ним установить не удаётся.

В операции по поиску участвуют американские и канадские суда и самолёты. Мини-подлодка пропала у юго-восточного побережья Канады в Атлантическом океане. Сейчас в воду сбрасывают гидроакустические буи, которые могут вести наблюдение на глубине почти до четырёх километров.

[Джон Могер, представитель береговой охраны США]:

«Это удалённый район, проводить поиски там очень сложно. Но мы задействуем все доступные средства, чтобы найти батискаф и спасти людей на борту».

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Подводной лодкой управляет частная компания OceanGate Expeditions. Она заявила, что использует все возможности для спасения.

Изначально команда прибыла на место погружения на судне «Полярный принц». Батискаф под названием «Титан» потерял связь с кораблём примерно через час и 45 минут после того, как начал погружаться к месту крушения «Титаника». Это было в воскресенье утром.

Согласно веб-сайту OceanGate, экспедиции начинаются в канадском городе Сент-Джонс в провинции Ньюфаундленд. Затем судно уходит примерно на 640 километров в Атлантику к месту крушения. Затем пассажиры садятся в батискаф вместимостью в пять человек и опускаются примерно на 3800 метров к «Титанику». На спуск требуется около двух часов.

Такое путешествие стоит 250 тысяч долларов с человека. В общей сложности с 2021 года компания привезла к обломкам около 60 туристов, а также примерно 20 исследователей.

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