Примерно так будет выглядеть жильё людей на Марсе. Строение напечатали на гигантском 3D-принтере в Космическом центре..

Как будет выглядеть первый дом на Марсе, показало НАСА

Примерно так будет выглядеть жильё людей на Марсе. Строение напечатали на гигантском 3D-принтере в Космическом центре НАСА в Хьюстоне.

Здесь есть четыре небольшие спальни, две ванные комнаты, рабочая зона, примыкающая к лаборатории, тренажерный зал, медпункт и открытая песчаная площадка, имитирующая поверхность Красной планеты.

На Марс астронавтов планируют отправить в 30-х годах. Перед этим НАСА на год поселит команду в этих помещениях. Здесь проверят, как люди будут переносить длительное пребывание в изоляции на чужеродной планете.

[Грейс Дуглас, сотрудница НАСА]:

«Мы поймём, как все ограничения скажутся на здоровье и трудоспособности астронавтов спустя год».

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Одним из ограничений будет нехватка воды. Также астронавтам самим придётся выращивать себе овощи, такие как листовой салат или помидоры.

Однако в ходе эксперимента главное внимание будут уделять психическому здоровью команды.

[Сьюзен Белл, сотрудница НАСА]:

«Помимо изоляции, заточения и огромного расстояния до Земли, проблемой будет и взаимодействие друг с другом. Когда находишься в небольшом жилом пространстве с тремя другими людьми, со временем начинаешь от них уставать».

Как ожидается, команда из четырёх астронавтов пробудет на базе год. Эксперимент начнётся этим летом.

Между тем НАСА уже рассматривает возможности доставки на Красную планету 3D-принтеров, чтобы с их помощью печатать подобное жильё будущих марсиан.

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