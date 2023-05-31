ООН начинает операцию по откачке нефти с танкера FSO Safer у берегов Йемена

Обезвреживание «экологической бомбы» – так можно назвать операцию, которая начинается у берегов Йемена в Красном море...

Обезвреживание «экологической бомбы» – так можно назвать операцию, которая начинается у берегов Йемена в Красном море. Здесь стоит супертанкер FSO Safer с миллионом баррелей нефти. Судно давно в аварийном состоянии и может либо взорваться, либо дать течь и даже развалиться. Это только вопрос времени.

Спасательную операцию проводит ООН. Организация собрала 129 миллионов долларов, купила танкер и наняла специалистов. Они проверят состояние судна, проведут техническую подготовку, а потом перекачают нефть на другой супертанкер.

FSO Safer был построен в 1976 году в Японии. В 88-м судно встало на якорь у берегов Йемена и превратилось в нефтехранилище. В 2015 году повстанцы-хуситы взяли под контроль береговую линию рядом с танкером. После этого его обслуживание прекратилось.

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В 2020-м ООН предупредила, что с FSO Safer может вылиться в четыре раза больше нефти, чем после крушения танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году. Международная организация начала собирать деньги, а также вести переговоры с представителями повстанцев-хуситов, чтобы те позволили провести спасательную операцию.

[Дэвид Грессли, представитель ООН в Йемене]:

«Думаю, план очень хорошо сработал, и мы нашли решение проблемы, которая возникла восемь лет назад. О ней говорили, но ничего не предпринимали. Наша команда смогла сдвинуть дело с места. Я верю, что мы добьёмся успеха».

Возможный разлив нефти с танкера грозит экологической, экономической и гуманитарной катастрофой. В случае такого сценария в Красном море погибнут кораллы, рыба и вообще почти всё живое. Также пострадают мангровые деревья на побережье. Сотни тысяч рыбаков останутся без работы и дохода. Для восстановления рыбных запасов потребуется четверть века.

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