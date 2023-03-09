Золотой клад приоткрыл тайны скандинавской мифологии

Золотой клад позволил датским учёным сделать новое открытие в области скандинавской мифологии. Древние ценности нашёл в конце 2020 года начинающий искатель сокровищ. Он обнаружил клад в деревне Винделев недалеко от датского городка Еллинг.

Всего было найдено 23 золотых изделия общим весом 800 граммов. Некоторые повреждены, а некоторые неплохо сохранились. В числе находок медальоны и плоские монеты, которые называются брактеатами.

Эти брактеаты датируются V веком. На одном есть довольно длинная руническая надпись. Лингвисты расшифровали её и выяснили, что там упоминается Один – верховный бог в скандинавской мифологии.

[Лисбет Имер, лингвист]:

«Мы впервые получили убедительные доказательства, что об Одине упоминали уже в V веке».

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Это означает, что скандинавская мифология была распространена на 150 лет раньше, чем предполагали историки.

Расшифровать руническую надпись было непросто. В некоторых местах символы стёрлись, но учёные справились.

[Кристер Васхус, эксперт по древним языкам]:

«Когда находишь такую длинную надпись, это само по себе удивительно. <…> Это даёт довольно интересную информацию о древней религии, а также о жизни древнего общества».

В Северной Европе уже найдено более 1000 брактеатов, и на 200 есть надписи. Теперь учёные хотят повторно их исследовать.

[Кристер Васхус, эксперт по древним языкам]:

«Чем интересна древняя культура? Чем интересны золотые изделия с рунами? Думаю, ответ кроется в самом вопросе. Это история культуры. Это письменные источники, созданные в обществе, где информацию передавали в основном устно».

Винделевский клад – один из золотых кладов, найденных в Дании. Сейчас он выставлен в Национальном музее в Копенгагене.

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