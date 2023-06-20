Второй шанс получили эти редкие морские черепахи. Сейчас они возвращаются в Персидский залив. На пляже в..

Второй шанс: 21 спасённую черепаху выпустили в море в Дубае

Второй шанс получили эти редкие морские черепахи. Сейчас они возвращаются в Персидский залив. На пляже в Дубае их провожают десятки людей.

Несколько месяцев назад рептилий нашли выброшенными на берег. За их спасение взялись специалисты, которые участвуют в дубайском «Проекте реабилитации черепах». После курса лечения морские существа готовы снова жить в дикой природе.

Сейчас в залив выпускают 15 черепах вида бисса или настоящая каретта, а также шесть зелёных морских черепах.

[турист из Великобритании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы замечательно проводим время этим утром, поддерживая по-настоящему благое дело на пляже Насими. С нетерпением ждём освобождения черепах». [туристка из Великобритании]:

«(Это было) полной неожиданностью». [турист из Великобритании]:

«Полная неожиданность. И какую замечательную работу делают эти люди, заботясь о черепахах».

На панцири трёх рептилий прикрепили спутниковые передатчики.

[Барбара Лэнг-Лентон, директор «Проекта реабилитации черепах»]:

«Когда черепаха поднимется на поверхность, чтобы подышать, мы можем отправить сигнал на спутник и узнать её географическое положение, можем проверить температуру воды. Если самка выходит на пляж гнездиться, мы также можем отследить это место и узнать, сколько времени она там провела».

Эти рептилии – важный участник морской экосистемы. От них зависят здоровье морской травы и коралловых рифов.

Международный день морской черепахи отмечают 16 июня.

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