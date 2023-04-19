Один погиб и пятеро пострадали в результате обрушения парковки в Нью-Йорке

Многоуровневая парковка обрушилась в Нижнем Манхэттене – деловом центре Нью-Йорка. Внутренние перекрытия четырёхэтажного здания сложились, как..
Дата загрузки: 2023-04-19
Пока известно об одном погибшем, ещё пятеро человек пострадали, четверо из них госпитализированы. Один мужчина оказался в ловушке на верхнем этаже. Его эвакуировали через соседнюю крышу. По данным властей, погибший и пострадавшие работали на парковке.
Инцидент произошёл в нескольких кварталах от мэрии Нью-Йорка и Бруклинского моста и менее чем в километре от Нью-Йоркской фондовой биржи. Людей в некоторых близлежащих от парковки зданиях эвакуировали.
[Софья Вуксанай, очевидец]:
«Мы были на Уильям-стрит, прямо по соседству. Раздался сильный грохот, и мы подумали, что что-то происходит с нашим зданием, поэтому подбежали к окнам и увидели клубы пыли. Там всё было разрушено. Обломки, пыль, машины съезжали вниз – всё как в кино. И это было страшно».
На вызов приехали пожарные.
[Джон Эспозито, начальник оперативного отдела пожарной охраны]:
«Наши пожарные зашли внутрь здания и стали искать людей. Здание продолжало разрушаться. Мы решили вывести всех наших сотрудников из здания».
На поиски возможных пострадавших или погибших направили роботизированную собаку. С воздуха место обрушения осмотрели с помощью дрона. Причины обрушения парковки выясняют.
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