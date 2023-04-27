Два человека погибли и 600 остались без крова в результате масштабного пожара в посёлке Сосьва на..

Два человека погибли и сотни лишились крова в результате пожара на Урале

Два человека погибли и 600 остались без крова в результате масштабного пожара в посёлке Сосьва на Среднем Урале. 120 домов сгорели дотла.

Пожар вспыхнул в час дня. Сотни пожарных тушили пламя всю ночь. Мешали сильные порывы ветра, которые ещё сильнее раздували огонь. Он быстро распространялся по сухой траве. К утру следующего дня огонь локализовали на площади в девять тысяч квадратных метров.

Помимо жилых домов, сгорели железнодорожные вагоны с пиломатериалами, небольшой завод по производству асфальта и бетона, лесопильное предприятие, а также больница для заключённых. Их эвакуировали и распределили по другим учреждениям. Для местных жителей, потерявших дома, создали временное убежище в школе.

Причины пожара расследуют. По словам очевидцев, он начался на одной из лесопилок, работающих в посёлке. Потом огонь перекинулся на деревянные сараи и кирпичные здания.

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Пожары также случились и в других населённых пунктах Свердловской области. В связи с этим в регионе ввели специальный противопожарный режим.

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