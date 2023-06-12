В городе Филадельфия на северо-западе США произошло обрушение эстакады автомагистрали Interstate-95. Это случилось в воскресенье утром..

Пожар под эстакадой вызвал обрушение на одной из самых загруженных автомагистралей в США

В городе Филадельфия на северо-западе США произошло обрушение эстакады автомагистрали Interstate-95. Это случилось в воскресенье утром из-за того, что под ней загорелся грузовик.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Впрочем, в результате него на недели, если не месяцы может закрыться одна из самых загруженных автомагистралей страны .

[Майк Кэррол, сотрудник Департамента транспорта Пенсильвании]:

«Через участок I-95 позади нас в день проезжало примерно 160 тысяч автомобилей. Это очень, очень загруженная межштатная автомагистраль; вероятно, самая загруженная в нашем регионе».

Как предполагается, загоревшийся грузовик был бензовозом. Однако точно это ещё не подтвердили.

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Огонь сильно ослабил четырёхполосную эстакаду, в результате чего бОльшая её часть обрушилась. Власти говорят, что ищут водителя загоревшегося автомобиля. Когда прибыли спасательные службы, его на месте уже не было.

Власти опасаются, что помимо едкого дыма от пламени пожара, токсичные материалы могут просочиться в землю, а также в реку Делавэр, что нанесёт ущерб окружающей среде.

Обрушение перекрыло автомагистраль в обоих направлениях. А эта трасса – основная, соединяющая север и юг в восточной части США. Это может создать трудности с передвижением в начале летнего сезона. Власти уже призвали путешественников планировать другие маршруты.

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