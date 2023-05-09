Не менее шести человек погибли и 14 пострадали в результате природных пожаров в Курганской области. Сгорели..

Шесть человек погибли в результате пожаров в Курганской области

Не менее шести человек погибли и 14 пострадали в результате природных пожаров в Курганской области. Сгорели или повреждены огнём 300 жилых домов и почти 4000 строений. Более 1000 жителей эвакуированы. В регионе действует режим ЧС.

По данным властей, пожары разгорались буквально за полчаса. Распространению огня способствовала сухая погода и сильный ветер. Местами высота пламени достигала восьми метров. На тушение направили более 1200 специалистов, в том числе из других регионов, а также 330 единиц наземной и воздушной техники. Пожарным помогали добровольцы.

Сейчас большинство пожаров удалось потушить или локализовать. Спасатели тушат все остаточные очаги огня. По данным МЧС, населённым пунктам в Курганской области больше не угрожают ни лесные, ни ландшафтные пожары.

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Во власти огненной стихии также оказалась Свердловская область. Там загорелся пороховой склад, из-за чего эвакуировали жителей небольшой деревни. Огонь локализовали, но в регионе ещё полыхают полсотни природных пожаров. Сгорело более 54 гектаров леса. С огнём борются почти 5000 спасателей.

В Тюменской области зафиксировано 23 пожара. В одном посёлке погиб доброволец, который помогал тушить огонь. Ещё два человека пострадали. Также в двух деревнях повреждены огнём более 120 строений.

Природные пожары бушуют по всему Уралу, в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам экспертов, причина в том, что долго стояла засушливая погода. При этом нередко огонь вспыхивает из-за поджигателей, либо играет роль другой человеческий фактор.

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